PS Store chiude su PS3, PSP e PS Vita: cosa succede ai giochi? Tutti i dettagli in video!

A breve distanza dalle prime segnalazioni da parte della community videoludica, è infine la giunta la conferma ufficiale di Sony in merito alle trasformazioni del PlayStation Store.

Il colosso videoludico ha infatti reso noto che PS Store chiuderà su PS3, PSP e PS Vita nel corso dell'estate di quest'anno. Il negozio digitale diverrà dunque inaccessibile dalle console di passata generazione, con la conseguente impossibilità di realizzare nuovi acquisti in formato digitale. Ma quale sarà invece il destino dei giochi già acquistati in passato dall'utenza per i propri hardware Sony fissi e portatili? Sul tema si è rapidamente generata non poca confusione in seno alla community di appassionati, timorosa di veder persi per sempre i propri titoli PlayStation 3, PlayStation Vita e PlayStation Portable.



Con l'obiettivo di fare chiarezza sulla futura evoluzione della situazione, la Redazione ha realizzato un video dedicato alla ormai piuttosto imminente chiusura di PlayStation Store sulle tre piattaforme Sony. Quale fine faranno dunque i giochi PS3, PS Vita e PSP parte delle collezioni digitali degli appassionati di hardware PlayStation? Per tutte le informazioni in merito, vi lasciamo alla visione del filmato: potete trovarlo direttamente in apertura a questa news, oltre che - come ormai da tradizione - sul Canale YouTube di Everyeye.