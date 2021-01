PlayStation Store in confusione: GreedFall venduto alla 'modica' cifra di 10.000€

Sembra che il PlayStation Store stia soffrendo di qualche problema di troppo in queste ultime ore, come fatto notare da alcuni possessori delle console Sony. Alcuni giochi PS4, infatti, vengono attualmente venduti alla "modica" cifra di 10.000 euro sul marketplace digitale.

In particolare, l'utente Twitter Andreas. K ha mostrato sul suo profilo Twitter come Greedfall, GDR sviluppato da Spiders e peraltro incluso fra i giochi gratuiti di gennaio del PlayStation Plus, sia attualmente venduto sullo store alla cifra di 10.000 sterline. Il palese errore è stato poi riportato anche in Italia, come testimoniato dall'ulteriore cinguettio di Massi Feet4Cash.

Non è la prima volta che il PlayStation Store decide di fare uno scherzo del genere: nelle ultime due settimane, sia Dead Cells che Friday The 13th erano stati anch'essi messi in vendita a 10.000 euro. Nulla togliendo ai giochi citati, siamo certi che Sony si stia nuovamente adoperando per sistemare questo problema alquanto bizzarro ed abbassare anche il prezzo di GreedFall.

A proposito di PlayStation Store, vi ricordiamo che sono stati da poco aggiunti dei nuovi titoli fra i Saldi di Gennaio: fra le new entry di maggiore spicco citiamo DiRT 5, Assassin's Creed Valhalla, The Last of Us Parte 2, Observer System Redux e Godfall.