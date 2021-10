PS Store, disponibile la nuova Offerta della Settimana: è un ottimo gioco per PS5!

Contestualmente all'avvio dei nuovi saldi di novembre su giochi PS4 e PS5, il catalogo del PlayStion Store accoglie anche la nuova speciale Offerta della Settimana.

Per l'occasione, la scelta di Sony è ricaduta su di un titolo disponibile in esclusiva su PlayStation 5 e PC (via Epic Games Store). Stiamo parlando di Deathloop, ultima apprezzata fatica videoludica di Arkane Studios. Dopo aver dato vita alla saga di Dishonored e all'apprezzato Prey, gli sviluppatori di casa Bethesda hanno fatto nuovamente centro, con una peculiare avventura shooter a base di loop temporali.



In una corsa contro il tempo e nei panni di un assassino, i giocatori dovranno comprendere come manipolare il mondo circostante, così da eliminare rapidamente i propri obiettivi. Accolto con entusiasmo dalla critica, il gioco ha conquistato anche il nostro Alessandro Bruni, che ne ha descritto ogni aspetto nella sua recensione di Deathloop.



Protagonista dell'Offerta della Settimana, il gioco per PlayStation 5 è scontato del 34%. La Standard Edition di Deathloop è dunque proposta a 46,19 euro (anziché 69,99 euro), mentre la Deluxe Edition, che include il gioco, le armi Transtar Scavafossi, Tribunale e Cannone 44 carati, le Skin “Guastafeste” per Colt, “Tiratrice” per Julianna, alcuni brani selezionati dalla colonna sonora e due piastrine, è proposta a 59,39 euro (anziché 89,99 euro). Di seguito, vi riportiamo i link alle pagine della promozione:

Come di consueto, anche la nuova Offerta della Settimana resterà disponibile sulle pagine di PlayStation Store solamente per pochi giorni. La scadenza per la promozione è infatti in programma per il prossimo giovedì 4 novembre 2021.