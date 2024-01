PS Store, i giochi più acquistati nel 2023: trionfano Hogwarts Legacy e EA Sports FC 24

Dopo aver parlato del suo futuro nell'industria del gaming, Sony ha svelato l'elenco dei giochi più scaricati tramite il PlayStation Store alla fine del 2023. Se negli USA è Hogwarts Legacy a primeggiare, la classifica europea vede primeggiare EA Sports FC 24.

Nelle top 3 statunitensi ed europee troviamo, oltre ai succitati Hogwarts Legacy e EA Sports FC 24, anche Call of Duty Modern Warfare 3 e Marvel's Spider-Man 2. In Europa, Grand Theft Auto V si è posizionato al quarto posto, pur essendo ormai stato pubblicato per la prima volta ormai oltre dieci anni fa. Di seguito vi riportiamo la top 20 europea per quanto riguarda i giochi PS5.

EA SPORTS FC 24 Hogwarts Legacy Call of Duty Modern Warfare 3 Grand Theft Auto V Marvel's Spider-Man 2 FIFA 23 Baldur's Gate 3 Diablo IV Star Wars Jedi Survivor Assassin's Creed Mirage Call of Duty Modern Warfare 2 Cyberpunk 2077 F1 23 Resident Evil 4 Final Fantasy XVI NBA 2K24 NBA 2K23 Dead Island 2 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Need for Speed Unbound

Su PS4 troviamo in top 3 giochi come Minecraft e Red Dead Redemption 2 ad affiancare i titoli di cui sopra, mentre su PlayStation VR 2 a trionfare sono stati Pavlov, primo sia in Europa che USA, Beat Saber e Kayak VR: Mirage. Su PlayStation VR troviamo nuovamente Beat Saber tra i più acquistati, insieme a Job Simulator e Superhot VR. Infine, tra i giochi che più hanno avuto successo con il formato free-to-play troviamo i soliti Fortnite, Call of Duty Warzone e Roblox. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alle pagine del PlayStation Blog.

Recentemente, Sony ha confermato di non voler seguire la stessa strada di Xbox Game Pass con il suo PlayStation Plus.