PS Store, giochi PS4 e PS5 più venduti: c'è un 'Impostore' in cima alla Top10 di dicembre!

I curatori del PS Blog hanno stilato l'elenco dei videogiochi PS4 e PS5 più venduti a dicembre su PlayStation Store. Osservando con attenzione la doppia classifica dei giochi più acquistati in digitale dall'utenza PlayStation a fine 2021, è impossibile non notare la presenza di un Impostore in cima alla Top10.

Il protagonista indiscusso delle classifiche di vendita su PS Store è infatti la versione PS4 e PS5 di Among Us, l'ormai iconico survival multiplayer di InnerSloth. Con l'arrivo del gioco dell'Impostore su PlayStation, Xbox e Game Pass, il fenomeno videoludico di Among Us ha così raggiunto nuovi lidi e fatto proseliti tra i possessori delle console Sony e Microsoft.

Nemmeno le vendite natalizie di FIFA 22 e la straordinaria visibilità conquistata da It Takes Two con il GOTY ai Game Awards 2021 riescono a scalfire il successo di Among Us, come possiamo facilmente intuire ammirando la doppia classifica dei titoli più acquistati dall'utenza PS4 e PlayStation nel corso del mese di dicembre.

PS Store - giochi PS5 più venduti a dicembre

Europa

Among Us FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Marvel’s Spider-Man: Miles Morales F1 2021 Kena: Bridge of Spirits It Takes Two Five Nights at Freddy’s: Security Breach Battlefield 2042 FAR CRY 6

USA e Canada

Among Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Vanguard Five Nights at Freddy’s: Security Breach NBA 2K22 Madden NFL 22 Battlefield 2042 Assassin’s Creed Valhalla Kena: Bridge of Spirits It Takes Two

PS Store - giochi PS4 più venduti a dicembre

Europa

Among Us FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Grand Theft Auto V Marvel’s Spider-Man The Witcher 3: Wild Hunt Minecraft F1 2021 Gran Turismo Sport Marvel's Spider-Man: Miles Morales

USA e Canada

Among Us Call of Duty: Vanguard Grand Theft Auto V Madden NFL 22 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition NBA 2K22 Five Nights at Freddy’s: Security Breach Minecraft FIFA 22

Per quanto concerne la classifica dei videogiochi per PlayStation VR più venduti a dicembre, curiosamente il podio dei titoli più acquistati dall'utenza europea coincide con la Top3 delle vendite nordamericane e vede primeggiare, nell'ordine, Beat Saber, Job Simulator e Superhot VR.