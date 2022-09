PS Store, giochi PS4 e PS5 più venduti: la Top10 di agosto è un multiverso di mici e gang

Sullo sfondo delle ultime offerte PS Store con giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro, i curatori del negozio digitale di Sony ci riservano qualche sorpresa con la Top10 americana ed europea dei videogiochi più venduti ad agosto sullo store dell'attuale e della passata famiglia di sistemi PlayStation.

Data l'incrollabile passione del pubblico d'oltreoceano per il football americano, il primo posto della classifica di agosto dei giochi PS5 più acquistati su PS Store in USA e Canada non poteva che essere occupato da Madden NFL 23. Ben diverso è invece il discorso riguardante l'Europa: i giocatori PS5 del Vecchio Continente hanno preferito trascorrere il mese di agosto sulle infuocate strade di Santo Ileso per sfidare le gang rivali nel reboot di Saints Row.

Grande successo anche per Cult of the Lamb, Stray e l'immancabile Grand Theft Auto V, come pure per Cyberpunk 2077 e, su PlayStation 4 e PS4 PRO, FIFA 22 e Minecraft.

PS5 - Top 10 USA/Canada

Madden NFL 23 Saints Row Grand Theft Auto V Cult of the Lamb Stray MLB The Show 22 Horizon Forbidden West Gran Turismo 7 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Cyberpunk 2077

PS5 - Top 10 Europa

Saints Row Grand Theft Auto V Cult of the Lamb F1 Manager 2022 Stray Cyberpunk 2077 F1 22 Among Us Gran Turismo 7 Madden NFL 23

PS4 - Top 10 USA/Canada

Madden NFL 23 Minecraft Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare Saints Row Stray FIFA 22 The Sims 4 MLB The Show 22 The Last of Us Part II

PS4 - Top 10 Europa

FIFA 22 Minecraft Grand Theft Auto V The Sims 4 Stray Call of Duty: Modern Warfare The Last of Us Part II Among Us F1 22 Dragon Ball Z: Kakarot

Per quanto riguarda la classifica dei videogiochi free to play più scaricati su PlayStation Store ad agosto, il podio della classifica mensile statunitense rispecchia quella europea e vede al primo posto Multiversus, seguito da Rumbleverse e Fall Guys. Già che ci siamo, vi lasciamo a questo nostro speciale sulle migliori coppie di Multiversus per vincere le partite.