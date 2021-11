PS Store, giochi in sconto: disponibile la nuova Offerta della Settimana per PS4 e PS5

Mentre prendono il via i nuovi sconti su PlayStation Store, il negozio digitale di casa Sony accoglie come da tradizione anche la nuova Offerta della Settimana.

Questa volta, la scelta è ricaduta su Crash Bandicoot 4: It's About Time, apprezzata avventura platform che ha segnato il ritorno in scena dell'amato marsupiale arancione. Disponibile sia in versione PlayStation 4 sia in versione ottimizzata per PlayStation 5, il titolo Activision è nato negli studi di sviluppo del team di Toys For Bob.



Pubblicato nell'ottobre dello scorso anno, Crash Bandicoot 4: It's About Time è ora proposto su PlayStation Store a metà prezzo. Grazie allo sconto del 50%, il platform può essere dunque acquistato a 34,99 euro, a fronte di un prezzo di listino di 69,99 euro. Di seguito, vi riportiamo i link per approfittare della promozione attualmente attiva nel catalogo di PlayStation Store:

Come di consueto, l'Offerta della Settimana resterà attiva solamente per pochi giorni, con scadenza fissata al prossimo sabato 20 novembre 2021. In chiusura, segnaliamo inoltre che sono emersi in rete i primi leak sulle offerte del Black Friday 2021 su PlayStation Store, dedicate a giochi PS4 e PS5, ma anche agli abbonamenti a PS Plus.