PS Store: God of War, Detroit Become Human e Horizon Zero Dawn tra le nuove offerte

Il PlayStation Store si è arricchito con una serie di nuove offerte sulle esclusive PlayStation 4 e sui titoli sotto i 15 e i 5 euro. Tra i giochi in promozione più interessanti troviamo God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus e Detroit Become Human.

Per celebrare l'appuntamento con la Milan Games Week 2018, sul PlayStation Store sono arrivate nuove offerte sulle esclusive PS4 e sui titoli di punta. Ne elenchiamo alcune di seguito:

God of War: Edizione digitale deluxe - 44,99 euro (invece di 69,99 euro)

Detroit Become Human - 39,99 euro (invece di 69,99 euro)

Monster Hunter World - 29,99 euro (invece di 49,99 euro)

Uncharted: L'Eredità Perduta - 19,99 euro (invece di 39,99 euro)

Horizon Zero Dawn - 19,99 euro (invece di 39,99 euro)

Vampyr - 34,99 euro (invece di 59,99 euro)

Dragon Ball FighterZ - 39,99 euro (invece di 69,99 euro)

The Witcher 3: GOTY - 19,99 euro (49,99 euro)

Overwatch Legendary Edition - 29,99 euro (59,99 euro)

Shadow of the Colossus - 19,99 euro (invece di 39,99 euro)

The Last Guardian - 14,99 euro (invece di 34,99 euro)

Offerte interessanti anche per i giochi sotto i 15 euro, dove troviamo Metal Gear Solid 5: The Definitive Experience a 9,99 euro (invece di 29,99 euro), Tomb Raider Definitive Edition a 6,99 euro (invece di 29,99 euro) e Resident Evil: Deluxe Origins Bundle a 9,99 euro (invece di 39,99 euro). Segnaliamo inoltre che Need For Speed Payback è la nuova offerta della settimana, con la versione Standard proposta a 14,99 euro (invece di 49,99 euro).

Potete consultare tutte le nuove offerte sulla relativa pagina del PlayStation Store.