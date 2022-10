PS Store a tutto Halloween: al via tantissimi sconti sui giochi PS5 e PS4

A breve distanza dall'inizio degli sconti di Halloween su Xbox Store, anche il PlayStation Store celebra la festività con tantissime promozioni interessanti.

I nuovi sconti includono sia classici come Bloodborne sia produzioni molto recenti. Su questo fronte segnaliamo in particolare l'inquietante Giappone di Ghostwire Tokyo, Dying Light 2: Stay Human e Back 4 Blood. Presenti all'appello anche DOOM Eternal, Devil May Cry V e Days Gone, con sconti molto corposi. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti al momento attive su PlayStation Store:

Amnesia Collection : proposto a 2,84 euro, con uno sconto del 90%;

Call of the Sea : proposto a 13,99 euro, con uno sconto del 30%;

Bloodborne : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

DOOM Eternal: Deluxe Edition : proposto a 23,09 euro, con uno sconto del 67%;

Ghostwire Tokyo: Deluxe Edition : proposto a 44,99 euro, con uno sconto del 50%;

Blair Witch : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Alien Isolation: The Collection : proposto a 10,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Devil May Cry V + Vergil : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Devil May Cry HD Edition : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

The Order 1886 : proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

Dying Light 2: Stay Human : proposto a 41,99 euro, con uno sconto del 40%;

Back 4 Blood: Deluxe Edition : proposto a 39,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 39,99 euro, con uno sconto del 60%; Days Gone: proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

Le promozioni a tema Halloween resteranno attive su PS Store sino al prossimo giovedì 3 novembre 2022.