PS Store, novità dagli USA: ora si possono valutare i giochi PS5 e PS4 fino a 5 stelle

Sembra che il PlayStation Store permetta ora di assegnare una valutazione da una fino a un massimo di 5 stelle a tutti i prodotti PS5 e PS4 presenti in catalogo. Questo quantomeno dalla versione americana dello store digitale di Sony, che ha già attivato la nuova funzione.

La testata online Push Square mostra alcune prove fotografiche sulla presenza della nuova feature finora mai vista all'interno del PS Store. Non è chiaro da quando la funzione è disponibile visto che non ci sono state comunicazioni ufficiali in merito da parte di Sony, ed in ogni caso sembra che il metro di valutazione appena implementato valga soltanto per il territorio americano, almeno in questo momento: non è dunque da escludere che il colosso nipponico stia effettuando dei test per verificare l'efficacia e corretta implementazione della novità prima di renderla disponibile sul PlayStation Store a livello globale.

Per accedere alla feature bisogna accedere allo Store, raggiungere un qualunque gioco e cliccare su "Visualizza Prodotto": fatto ciò appare la panoramica generale del titolo selezionato, con il sistema di valutazione a stelle situato sotto il logo del gioco. Cliccandoci sopra, la schermata successiva riepiloga tutti i voti ricevuti fino a quel momento dal titolo che stiamo esaminando così come le percentuali sulla valutazione più selezionata dagli utenti. Da notare infine che è possibile valutare solo i giochi regolarmente acquistati, scaricati o aggiunti alla propria libreria.

In attesa di capire quando e sé questo sistema verrà introdotto anche sul PS Store europeo ed italiano, intanto è emerso un primo leak sui giochi PlayStation Plus di ottobre 2023, un mese che dovrebbe avere The Callisto Protocol come gioco principale.