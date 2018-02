PS Store: nuova offerta della settimana, giochi sotto i 5 euro e GTA V tra i nuovi sconti

A partire da oggi sono disponibili una serie di nuovi sconti sul Diablo 3 si presenta come la nuova offerta della settimana, mentre tra i giochi sotto i 5 euro troviamo titoli come. Saldi anche pere il catalogo

Per quanto riguarda la nuova offerta della settimana, Diablo 3: Eternal Collection può essere acquistato a 24,99 euro anziché 69,99 euro, mentre nel catalogo EA troviamo molti titoli in sconto come Star Wars Battlefront 2 a 29,99 euro (anziché 69,99 euro), FIFA 18 a 29,99 euro (anziché 69,99 euro), Titanfall 2: Ultimate Edition a 14,99 euro (anziché 39,99 euro) e Need For Speed Payback a 29,99 euro (anziché 69,99 euro).

Passando ai titoli sotto i 5 euro, invece, troviamo giochi come Hotline Miami Collection a 4,99 euro (anziché 19,99 euro), The Flame in the Flood: Complete Edition a 4,99 euro (anziché 14,99 euro) Terraria: PlayStation 4 Edition a 4,99 euro (anziché 18,99 euro) e I Am Bread a 2,99 euro (anziché 12,99 euro).

Infine troviamo una serie di sconti su Grand Theft Auto V, con l'edizione PS4 proposta a 29,99 euro (anziché 69,99 euro), e su Steep, con la Winter Games Edition acquistabile a 27,99 euro (anziché 49,99 euro). Per consultare la lista completa con tutte le offerte potete visitare questa pagina. Ne approfitterete per fare qualche acquisto?