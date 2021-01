PS Store: nuovi giochi PS4 e PS5 si aggiungono agli Sconti di Gennaio

Prosegue la promozione di Sony con gli Sconti di Gennaio su PlayStation Store. Alla già ricca lista di titoli e DLC in offerta dalla fine del 2020 si aggiungono altri videogiochi per PS4 e PlayStation 5, con sconti fino al 75% sul prezzo di listino abituale.

Stando a quanto è possibile intuire dall'aggiornamento alla vetrina dell'iniziativa promozionale legata agli Sconti di Gennaio su PS Store, a partire da oggi, martedì 5 gennaio, è possibile risparmiare sull'acquisto di molti altri giochi (sia in versione standard che in edizione speciale) o DLC per l'attuale e la passata generazione di console PlayStation.

Tra i titoli che rientrano nell'offerta, citiamo DiRT 5, Assassin's Creed Valhalla, The Last of Us Parte 2, Observer System Redux e Godfall. Sempre negli Sconti di Gennaio su PS Store troviamo anche Mortal Kombat 11 con i relativi pacchetti aggiuntivi, tutte le versioni digitali di Watch Dogs Legion e Ghost of Tsushima. Eccovi un esempio delle offerte riservate all'utenza PS4 e PS5:

Watch Dogs: Legion - Ultimate Edition -25% a €89,99

DIRT 5 Amplified Edition -30% a €62,99

Assassin's Creed Valhalla Gold -20% a €79,99

The Last of Us Parte II Digital Deluxe Edition -38% a €49,59

Observer: System Redux -20% a €23,99

Godfall Standard Edition -25% a €59,99

FIFA 21 Beckham Edition -51% a €34,29

Call of Duty: Black Ops Cold War - Ultimate Edition -20% a €79,98

Marvel's Avengers: edizione digitale esclusiva -50% a €39,99

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Gold Edition -60% a €21,99

Call of Duty: Black Ops Cold War - Standard Edition -29% a €49,69

NBA 2K21 Mamba Forever Edition -20% a €79,99

Destiny 2: Oltre la Luce - Edizione deluxe -15% a €59,49

Espansione Mortal Kombat 11: Aftermath -50% a €19,99

Ghost of Tsushima -29% a €49,69

Final Fantasy 7 Remake Digital Deluxe Upgrade -50% a €10,00

Mortal Kombat 11 Kombat Pack 2 -30% a €10,49

Ghost of Tsushima Edizione Digitale Deluxe -25% a €59,99

Come per le offerte già attive da inizio anno, anche per queste nuove promozioni dei Saldi di Gennaio su PS Store sarà possibile fruirne sul negozio digitale di PS4 e PlayStation 5 fino alla fine del mese di gennaio.