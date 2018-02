PS Store: nuovi sconti del weekend e promozioni per Final Fantasy XV e Overwatch

A partire da oggi sono disponibili una serie di nuovi sconti sul PlayStation Store: tra i saldi del weekend troviamo le GOTY di The Witcher 3 , con l'aggiunta di due promozioni dedicate a

Di seguito vi riportiamo i nuovi saldi del weekend disponibili sul PlayStation Store fino alle 12:59 del 20 febbraio:

ARK: Survival Evolved - 34,99 euro (invece di 69,99 euro)

ARK: Survival Evolved Explorer's Edition - 54,99 euro (invece di 99,99 euro)

ARK: Survival Evolved Season Pass - 24,99 euro (invece di 44,99 euro)

ARK: Aberration - 13,99 euro (invece di 19,99 euro)

ARK: Scorched Earth - 9,99 euro (invece di 19,99 euro)

Dark Souls III - 16,99 euro (invece di 49,99 euro)

Dark Souls III: Deluxe Edition - 24,99 euro (invece di 69,99 euro)

Dark Souls III: Season Pass - 11,99 euro (invece di 24,99 euro)

F1 2017 - 24,99 euro (invece di 69,99 euro)

Fallout 4: Game of the Year Edition - 29,99 euro (invece di 69,99 euro)

The Evil Within 2 - 24,99 euro (invece di 69,99 euro)

The Witcher 3 Wild Hunt - 14,99 euro (invece di 29,99 euro)

The Witcher 3 Wild Hunt: Blood and Wine - 9,99 euro (invece di 19,99 euro)

The Witcher 3 Wild Hunt: Game of the Year Edition - 19,99 euro (invece di 49,99 euro)

The Witcher 3 Wild Hunt: Hearts of Stone - 4,99 euro (invece di 9,99 euro)

The Witcher 3 Wild Hunt: Expansion Pass - 12,49 euro (invece di 24,99 euro)

Passando alle promozioni singole, invece, troviamo Overwatch: Game of the Year Edition a 29,99 euro anziché 59,99 euro (l'offerta è valida fino alle 12:59 del 27 febbraio, nel frattempo è disponibile un weekend di prova gratuita) e Final Fantasy XV (in promozione fino alle 12:59 dell'1 marzo) proposto nella sua edizione Standard a 19,99 euro (invece di 49,99 euro) e nella versione Digital Premium Edition a 29,99 euro (anziché 74,99 euro). Tutto questo senza dimenticare l'offerta della settimana dedicata a NBA 2K18.

Ne approfitterete per fare qualche nuovo acquisto sul PlayStation Store?