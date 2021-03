PS store, nuovo gioco PS4 e PS5 in sconto: Offerta della Settimana disponibile

Nuovo mercoledì significa nuove promozioni su PlayStation Store, con il negozio digitale di casa Sony che propone con puntualità anche un nuovo speciale sconto settimanale.

Protagonista della nuova Offerta della Settimana è Watch Dogs: Legion, ultimo capitolo della serie Ubisoft. Ambientato in una Londra distopica di un futuro non troppo lontano, l'open world propone un approccio rivoluzionario all'avventura videoludica. I giocatori dovranno infatti costituire un gruppo di attivisti rivoluzionari, ma con la possibilità di reclutare tra le proprie fila qualsiasi NPC incontrato tra le strade della capitale britannica.



Su PS Store, Watch Dogs: Legion è in promozione sia nella versione PS4 sia nella versione PS5, con la promozione che include anche il Season Pass. Di seguito i dettagli:

Come di consueto, ricordiamo che l'Offerta della Settimana resterà disponibile per un periodo di tempo molto limitato, con scadenza attesa per il prossimo giovedì 1 aprile.