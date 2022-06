PS Store, ecco l'Offerta della Settimana: 50% di sconto per un ottimo JRPG per PS4 e PS5!

Come ogni mercoledì, anche quest'oggi il catalogo di PlayStation Store si aggiorna per includere nuovi sconti e promozioni dedicati ai titoli per PlayStation 4 e PlayStation 5.

In particolare, la nuova Offerta della Settimana proposta dal negozio digitale Sony vede protagonista Tales of Arise, ultimo capitolo della celebre saga JRPG di Bandai Namco. L'avventura è stata accolta con entusiasmo da pubblico e critica, che l'ha identificata come uno tra i migliori esponenti dell'intera serie Tales of. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento alla recensione di Tales of Arise disponibile sulle pagine di Everyeye, redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.

Di seguito, vi riportiamo i link dedicati alle varie offerte a tema Tales of Arise:

Tutte le promozioni incluse nell'ambito dell'Offerta della Settimana resteranno attive su PlayStation Store sino al prossimo giovedì 23 giugno 2022.