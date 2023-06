PS Store, l'Offerta della Settimana disponibile: sconto magico su un gioco PS5 e PS4

Mentre proseguono gli sconti PlayStation Store dedicati ai giochi Bandai Namco, il negozio digitale di Sony dà il benvenuto anche alla nuova Offerta della Settimana.

Da quest'oggi, gli aspiranti maghi e streghe attivi su PlayStation 4 e PlayStation 5 possono acquistare la Digital Deluxe Edition di Hogwarts Legacy con uno sconto del 20%. La promozione abbassa il prezzo di listino di 84,99 euro al prezzo d'occasione di 67,99 euro. La nuova Offerta della Settimana resterà attiva su PlayStation Store sino al prossimo venerdì 7 luglio. Di seguito vi riportiamo il link per approfittare dello sconto su hardware Sony:

Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli sui contenuti inclusi nella Digital Deluxe Edition di Hogwarts Legacy disponibile su PlayStation Store:

Hogwarts Legacy in versione digitale, per PS4 e PS5;

Una missione esclusiva per console Sony;

Arena di combattimento delle Arti Oscure;

Pacchetto delle Arti Oscure;

Cappello a bustina delle Arti Oscure;

Cavalcatura Thestral;

Per tutte le informazioni sulle caratteristiche dell'action RPG ambientato nel mondo di Harry Potter, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione della versione PS5 Hogwarts Legacy. Per gli utenti old-gen, segnaliamo inoltre lo speciale dedicato alla versione di Hogwarts Legacy per PS4.