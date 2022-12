PS Store e Offerte di Gennaio: i nuovi sconti potrebbero partire questa settimana

Tra giochi PS4 e PS5 a meno di 4 euro e tante ricche offerte incluse con le promozioni di fine anno, il PlayStation Store mette al momento a disposizione tante occasioni di risparmio.

La situazione potrebbe tuttavia migliorare ulteriormente molto presto, grazie all'atteso lancio delle Offerte di Gennaio. Tali sconti rappresentano un appuntamento ormai tradizionale su PlayStation Store, con ricchi sconti riservati all'utenza PlayStation 4 e PlayStation 5. Ma quando prenderà il via la nuova campagna promozionale?

Al momento, da Sony non sono ancora giunte dichiarazioni ufficiali in merito, ma è possibile che l'appuntamento sia ormai molto vicino. A suggerirlo, sono le tempistiche che hanno contraddistinto l'iniziativa nel 2021. Lo scorso anno, le Offerte di Gennaio hanno preso il via su PlayStation Store nel corso dell'ultimo mercoledì antecedente al Natale. La stessa identica cosa potrebbe accadere anche quest'anno, soprattutto alla luce della scadenza delle Offerte di Fine Anno, fissata proprio per la giornata di mercoledì 21 dicembre 2022.



Le Offerte di Gennaio portano solitamente con sé promozioni particolarmente interessanti e vantaggiose, ma per saperne di più non resta altro da fare che attendere. Nel frattempo, lo store PlayStation propone diverse esclusive Sony da acquistare a meno di 10 euro nell'ambito delle Offerte di Fine Anno.