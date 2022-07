PS Store e Offerte di Luglio: tanti giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro

Mentre diventano disponibili i giochi PS Plus Extra e Premium di luglio 2022, proseguono su PlayStation Storele speciali offerte estive proposte dal team di Sony.

Grazie alle Offerte di Luglio dedicate ai giochi PS4 e PS5, i possessori delle console Sony hanno infatti la possibilità di sfruttare diversi sconti. Le occasioni di risparmio non mancano, con tanti titoli interessanti proposti anche a meno di 10 euro. Di seguito, vi proponiamo una nostra piccola selezione:

PayDay 2: Crimewave Edition : proposto a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%; Resident Evil VII Biohazard : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Gang Beasts : proposto a 8,99 euro, con uno sconto del 55%;

: proposto a 8,99 euro, con uno sconto del 55%; Mafia II: Definitive Edition : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; Mafia III: Definitive Edition : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; Need for Speed: Hot Pursuit Remastered : proposto a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%; The Dark Pictures Anthology: Man of Medan : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; DOOM : proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%; Far Cry 3: Classic Edition : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; Risk of Rain 2 : proposto a 6,24 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 6,24 euro, con uno sconto del 75%; BioShock: The Collection : proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%; Inside : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Soulcalibur VI : proposto a 9,79 euro, con uno sconto dell'86%;

: proposto a 9,79 euro, con uno sconto dell'86%; Scott Pilgrim vs The World: The Game - Complete Edition: proposto a 4,94 euro, con uno sconto del 67%;

Ricordiamo che le Offerte di Luglio sui giochi PS4 e PS5 resteranno attive su PlayStation Store per un periodo di tempo limitato, con scadenza in programma per il prossimo giovedì 21 luglio 2022, alle ore 00:59 del fuso orario italiano.