PS Store: partono i Saldi dei TGA 2020 con sconti sui giochi PS4 e PS5 in nomination

Nell'attesa che parta ufficialmente la kermesse dei The Game Awards 2020, Sony lancia i Saldi PS Store dei TGA, con tantissimi sconti sui videogiochi e sui contenuti aggiuntivi dei titoli PS4 e PS5 in nomination.

La nuova tornata di offerte coinvolge tutti i possessori di console PlayStation dell'attuale e della passata generazione, con promozioni e sconti fino al 50% su tutti quei giochi che si contenderanno la vittoria nelle diverse categorie in nomination ai The Game Awards 2020.

Eccovi allora alcune delle offerte attualmente disponibili su PlayStation Store, come Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, FIFA 21, DOOM Eternal e Resident Evil 3:

Assassin's Creed Valhalla Ultimate -20% a €95,99

Destiny 2: Oltre la Luce + stagione -25% a €37,49

FIFA 21 Champions Edition -58% a €37,79

Yakuza: Like a Dragon -20% a €47,99

Watch Dogs: Legion -35% a €45,49

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - Digital Deluxe Edition -30% a €38,49

DOOM Eternal Edizione Standard -67% a €23,09

Mafia: Definitive Edition -25% a €29,99

Marvel's Avengers -50% a €34,99

STAR WARS: Squadrons -40% a €23,99

Need for Speed Hot Pursuit Remastered -40% a €23,99

UFC 4 -40% a €41,99

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition -70% a €8,99

NBA 2K21 (versione PS4) -58% a €29,39

DOOM Eternal: The Ancient Gods - Parte 1 -20% a €15,99

Raji: An Ancient Epic -30% a €17,49

Resident Evil 3 -67% a €19,79

Star Wars Jedi: Fallen Order -64% a €25,19

Monster Hunter World: Iceborne Edizione Maestro -33% a €26,79

La promozione dei Saldi PS Store per i The Game Awards è già attiva e terminerà ufficialmente nella giornata di martedì 15 dicembre. In calce alla notizia trovate il link alla pagina web che elenca tutti i titoli, i DLC e i pacchetti aggiuntivi in offerta; fateci sapere con un commento se approfitterete di queste offerte e quali giochi vi interessano maggiormente.