PlayStation Plus Season of Play: come scaricare i nuovi avatar gratis

Con l'avvicinarsi del periodo natalizio, Sony ha voluto anticipare le feste con un'iniziativa che, sommandosi alle offerte di fine anno che hanno messo in sconto migliaia di giochi PS4 e PS5 sul PlayStation Store, darà vita ad un periodo di gran divertimento e, soprattutto, di tanti regali: il PlayStation Store offrirà tanti avatar gratis!

Si tratta di un'iniziativa aperta a tutti, pensata per gli utenti di PlayStation 5 e PlayStation 4: come specificato dalla stessa Sony tramite le pagine del PlayStation Blog, "I giocatori possono riscattare un codice promozionale per i nuovi avatar per PS5 e PS4 che rendono omaggio ad alcuni dei titoli più popolari offerti da PlayStation Plus". A quali titoli si fa riferimento? Essi sono parecchi, alcuni dei quali facenti parte della line-up first party, ma non solo.

Tra i giochi in questione possiamo annoverare la presenza di Ghost of Tsushima, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Final Fantasy VII Remake e molto altro ancora. Il divertimento di PlayStation Plus Season of Play su PlayStation Store inizierà con una serie di regali a tema videoludico per ogni utente, perciò non fatevi scappare tale occasione. Ma come si possono riscattare gli avatar di cui sopra? Come specificato dalla stessa Sony, sarà necessario visitare il sito web di PlayStation Plus o raggiungere la pagina dedicata all'evento dalla propria console. Così facendo, sarà possibile riscattare il codice promozionale, valido dal 5 dicembre al 5 gennaio.

Dopo gli sconti Playstation con tanti giochi a meno di 10 euro per divertirsi senza spendere troppo, è il momento di concedersi un altro momento di gaming in grande stile con le diverse iniziative del PlayStation Plus Season of Play.