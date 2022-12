PS Store e Saldi di Gennaio: tantissimi giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro

Puntuale in vista del Natale, il team di Sony ha inaugurato i Saldi di Gennaio su PlayStation Store, con una ricca selezione di giochi PS4 e PS5 in offerta.

Nella selezione di promozioni ora attive nel negozio digitale, trovano spazio anche numerosi titoli proposti a meno di 20 euro. Da Red Dead Redemption II a The Last of Us: Parte II, non mancano i pesi massimi videoludici, ai quali si affiancano opere acclamate del calibro di It Takes Two e Hades. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte al momento attive con i Saldi di Gennaio di PlayStation Store.

Giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro

The Last of Us: Parte II : in vendita a 19,99 euro;

: in vendita a 19,99 euro; It Takes Two : in vendita a 15,99 euro;

: in vendita a 15,99 euro; Hades : in vendita a 16,74 euro;

: in vendita a 16,74 euro; Resident Evil: Village : in vendita a 19,99 euro;

: in vendita a 19,99 euro; Destiny 2: La Regina dei Sussurri : in vendita a 19,99 euro;

: in vendita a 19,99 euro; Red Dead Redempion II : in vendita a 19,79 euro;

: in vendita a 19,79 euro; Borderlands 3 : in vendita a 10,49 euro;

: in vendita a 10,49 euro; Hot Wheels Unleashed: Game of the Year Edition : in vendita a 17,99 euro;

: in vendita a 17,99 euro; Cuphead : in vendita a 13,99 euro;

: in vendita a 13,99 euro; Diablo II: Resurrected : in vendita a 13,19 euro;

: in vendita a 13,19 euro; Crash Team Racing: Nitro-Fueled : in vendita a 13,99 euro;

: in vendita a 13,99 euro; The Outer Worlds: in vendita a 19,79 euro;

In chiusura, segnaliamo inoltre che anche Elden Ring è in sconto su PlayStation Store.