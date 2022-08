PS Store scalda l'estate con le Offerte Roventi: tanti giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro

Con tanti nuovi giochi aggiunti ai Saldi Estivi di PlayStation Store, gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 possono ora approfittare di un'ampia selezione di sconti e promozioni.

Non solo giochi PS4 e PS5 a meno di 5 euro, con PlayStation Store che riserva interessanti sorprese anche con budget di poco inferiori ai 20 euro. Da grandi esclusive dei PlayStation Studios, come The Last of Us: Parte II, a molteplici Indie, ecco una selezione di occasioni attualmente attive sul negozio digitale di Sony:

The Last of Us: Parte II : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Assassin's Creed: Odyssey : proposto a 17,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 17,49 euro, con uno sconto del 75%; Assassin's Creed: Valhalla - Season Pass : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Hot Wheels Unleashed : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 70%; Hades : proposto a 18,74 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 18,74 euro, con uno sconto del 25%; Ancestor's: The Humankind Odyssey : proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%; Crysis 3 Remastered : proposto a 19,49 euro, con uno sconto del 35%;

: proposto a 19,49 euro, con uno sconto del 35%; Watch Dogs: Legion - Season Pass : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; OlliOlli World : proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 34%;

: proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 34%; Persona Dancing: Endless Night Collection: proposto a 19,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Ricordiamo che le Offerte Roventi di PlayStation Store resteranno attive sino al prossimo giovedì 18 agosto 2022.