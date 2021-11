PS Store e sconti del Black Friday: giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro

Nell'ambito delle offerte del Black Friday su PlayStation Store, sono davvero moltissimi i giochi PlayStation 4 e PlayStation 5 proposti ad un prezzo scontato.

Tra le promozioni attivate dal negozio Sony in occasione dell'edizione 2021 del Venerdì Nero, troviamo anche un'interessante selezione di titoli proposti a meno di 20 euro. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti:

The Last of Us: Parte II : in vendita a 19,99 euro, scontato del 50%;

: in vendita a 19,99 euro, scontato del 50%; Hades : in vendita a 19,99 euro, scontato del 20%;

: in vendita a 19,99 euro, scontato del 20%; Mafia: Definitive Edition : in vendita a 19,99 euro, scontato del 50%;

: in vendita a 19,99 euro, scontato del 50%; Dark Souls Remastered : in vendita a 19,99 euro, scontato del 50%;

: in vendita a 19,99 euro, scontato del 50%; Marvel's Avengers : in vendita a 19,99 euro, scontato del 60%;

: in vendita a 19,99 euro, scontato del 60%; Assassin's Creed: Odyssey : in vendita a 17,49 euro, scontato del 75%;

: in vendita a 17,49 euro, scontato del 75%; Jump Force : in vendita a 6,99 euro, scontato del 90%;

: in vendita a 6,99 euro, scontato del 90%; Nioh 2 : in vendita a 19,99 euro, scontato del 50%;

: in vendita a 19,99 euro, scontato del 50%; Resident Evil 3 : in vendita a 17,99 euro, scontato del 70%;

: in vendita a 17,99 euro, scontato del 70%; DOOM Eternal : in vendita a 17,49 euro, scontato del 75%;

: in vendita a 17,49 euro, scontato del 75%; Borderlands 3 : in vendita a 13,99 euro, scontato dell'80%;

: in vendita a 13,99 euro, scontato dell'80%; La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra : in vendita a 15,99 euro, scontato del 68%;

: in vendita a 15,99 euro, scontato del 68%; Star Wars Squadrons: in vendita a 14,79 euro, scontato del 63%;

In chiusura, ricordiamo che anche gli abbonamenti a PlayStation Plus e PlayStation Now sono in sconto in occasione del Black Friday.