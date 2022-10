PS Store a tutto sconti: disponibili anche tanti giochi PS4 e PS5 a meno di 15 euro

Hanno ufficialmente preso il via le Offerte di Novembre su PlayStation Store, ma non solo. Mentre proseguono gli sconti di Halloween su PS4 e PS5, Sony propone anche ulteriori offerte.

Il negozio digitale di PlayStation 4 e PlayStation 5 ha infatti accolto una interessante selezione di titoli a prezzo ridotto, proposti a meno di 15 euro. Ecco alcuni esempi delle produzioni incluse nella promozione su PlayStation Store:

Life is Strange 2: Stagione Completa : scontato del 60%, a 12,78 euro;

: scontato del 60%, a 12,78 euro; Devil May Cry: HD Collection e 4SE Bundle : scontato del 67%, a 14,84 euro;

: scontato del 67%, a 14,84 euro; Borderlands: The Handsome Collection : scontato del 75%, a 9,99 euro;

: scontato del 75%, a 9,99 euro; Planet Coaster: Edizione Console : scontato del 70%, a 13,49 euro;

: scontato del 70%, a 13,49 euro; Orcs Must Die! 3 : scontato del 50%, a 14,99 euro;

: scontato del 50%, a 14,99 euro; Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno : scontato dell'86%, a 9,79 euro;

: scontato dell'86%, a 9,79 euro; Far Cry: Primal - Apex Edition : scontato del 67%, a 11,54 euro;

: scontato del 67%, a 11,54 euro; The Seven Deadly Sings: Knights of Britannia : scontato dell'80%, a 13,99 euro;

: scontato dell'80%, a 13,99 euro; Power Rangers: Battle for the Grid : scontato del 45%, a 10,99 euro;

: scontato del 45%, a 10,99 euro; Thief : scontato dell'85%, a 2,99 euro;

: scontato dell'85%, a 2,99 euro; Last Day of June : scontato del 75%, a 4,99 euro;

: scontato del 75%, a 4,99 euro; Hellpoint: scontato del 70%, a 10,49 euro;

Come per le Offerte di Novembre, anche in questo caso gli sconti resteranno attivi su PlayStation Store sino al prossimo 10 novembre 2022.