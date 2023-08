PS Store e sconti: nuova Offerta della Settimana è disponibile su PS5 e PS4

Contestualmente al lancio delle Offerte di Agosto su PlayStation Store, il negozio digitale di Sony accoglie anche la nuova Offerta della Settimana, ora disponibile.

Per questa settimana, la scelta è ricaduta su EA Sports FIFA 23, con il calcistico di Electronic Arts proposto con uno sconto di ben il 60% sul prezzo di listino. La versione protagonista dell'offerta è la Ultimate Edition del gioco, che include sia l'edizione PlayStation 4 sia l'edizione PlayStation 5. Nell'ambito della promozione, il costo del titolo passa da 99,99 euro a 39,99 euro, per un risparmio complessivo di sessanta euro. La promozione resterà attiva su PlayStation Store sino al prossimo martedì 22 agosto.

Di seguito, vi riportiamo il link alla pagina del PlayStation Store dedicata all'Offerta della Settimana:

La versione PlayStation 4 di EA SPORTS FIFA 23

La versione PlayStation 5 di EA SPORTS FIFA 23

Un totale di 4.600 FIFA Points

La modalità di gioco FIFA World Cup

All'interno della Ultimate Edition di EA Sports FIFA 23, gli appassionati di calcio trovano inclusi:La promozione arriva sua poche settimane dalla data di uscita di EA Sports FC 24 , in arrivo su PC e console il prossimo 29 settembre 2023.

