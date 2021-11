PS Store e sconti PlayStation Indies: i giochi più interessanti a meno di 10 euro

Con l'annuncio della nuova promozione PlayStation Indies su PlayStation Store, sono davvero moltissime le produzioni indipendenti proposte ad un prezzo scontato.

What Remains of Edith Finch : proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 70%; Hoa : proposto a 8,99 euro, con uno sconto del 40% (ulteriore risparmio del 10% per gli abbonati a PlayStation Plus);

: proposto a 8,99 euro, con uno sconto del 40% (ulteriore risparmio del 10% per gli abbonati a PlayStation Plus); Gris : proposto a 6,79 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 6,79 euro, con uno sconto del 60%; Wasteland 2: Director's Cut : proposto a 4,49 euro, con uno sconto dell'85%;

: proposto a 4,49 euro, con uno sconto dell'85%; Golf Club Wasteland : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 25%; Paper Beast (PlayStation VR): proposto a 8,99 euro, con uno sconto del 70%;

(PlayStation VR): proposto a 8,99 euro, con uno sconto del 70%; Unruly Heroes : proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%; Children of Morta : proposto a 8,79 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 8,79 euro, con uno sconto del 60%; Wattam : proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%; Sayonara Wild Hearts : proposto a 7,19 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 7,19 euro, con uno sconto del 40%; Evergate : proposto a 6,49 euro, con uno sconto del 35%;

: proposto a 6,49 euro, con uno sconto del 35%; Crypt of the NecroDancer: proposto a 3,19 euro, con uno sconto dell'80%;

La scelta non manca, nemmeno nel caso in cui si vogliano spendere delle cifre contenute. Ad esempio, sono molti i giochi perproposti ad un. Dal suggestivo Sayonara: Wild Hearts al celebre What Remains of Edith Finch, passando per il più recente Hoa o l'apprezzato Gris, di seguito vi proponiamo una piccola selezione di titoli in promozione:

In chiusura, ricordiamo che gli sconti PlayStation Indies termineranno il prossimo giovedì 2 dicembre 2021, mentre restano ancora alcuni giorni per approfittare dell'ultima Offerta della Settimana su PlayStation Store.