PS Store, sconti PS4 e PS5: disponibile la nuova Offerta della Settimana

Contestualmente all'attivazione dei nuovi sconti PS4 e PS5 su PlayStation Store, il team di Sony ha reso disponibile sul negozio digitale anche la nuova Offerta della Settimana.

Dopo Assassin's Creed: Valhalla, il nuovo titolo proposto in forte sconto è la versione definitiva di Mortal Kombat 11, ultima iterazione della serie di picchiaduro di NetherRealm. L'edizione scontata è la Ultimate Edition cross-gen, che consente di avere accesso alla versione digitale di Mortal Kombat 11 Ultimate sia in edizionePlayStation 4 sia in edizione PlayStation 5. Quest'ultima include ovviamente diversi upgrade, tra cui risoluzione dinamica 4K, grafica migliorata e tempi di caricamento notevolmente ridotti.



Sul fronte contenutistico, oltre al gioco originale, Mortal Kombat 11 Ultimate include anche l'espansione Mortal Kombat 11: Aftermath e i Kombat Pack 1 e Kombat Pack 2. Il cast del picchiaduro si compone così di ben 37 kombattenti, che comprendono i lottatori aggiungi tramite i DLC parte del supporto post lancio: Terminator, Joker, Spawn, Mileena, Rambo, Rain e RoboCop. Di seguito, trovate il link per accedere all'offerta su PlayStation Store:

Per un'intera settimana, Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 sarà proposto con uno sconto del 50%, che porta il prezzo a 29,99€. La promozione attiva su PlayStation Store cesserà di essere disponibile il prossimo 18 marzo.