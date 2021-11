PS Store, sconti su PS5 e PS4: dieci giochi in saldo a meno di dieci euro

Grazie all'attivazione dei nuovi sconti sui giochi classici su PlayStation Store e la prosecuzione delle offerte di novembre su PS Store, sono molti i titoli PS4 e PS5 ora in saldo su console Sony.

Tra questi ultimi, possiamo anche trovare un'interessante selezione di titoli acquistabili ad un prezzo decisamente contenuto. Con un budget inferiore ai dieci euro, ad esempio, è possibile aggiungere alla propria collezione esclusive PlayStation come Bloodborne o The Last of Us: Remastered, ma anche produzioni multipiattaforma e grandi classici. Di seguito, vi segnaliamo dieci giochi al momento in sconto su PlayStation Store, con un prezzo inferiore ai dieci euro:

Tekken 7 : proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%; Horizon: Zero Dawn Complete Edition : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Assetto Corsa : proposto a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%; Mafia II Definitive Edition : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; Bloodborne : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; The Last of Us Remastered : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Uncharted. The Nathan Drake Collection : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Okami HD : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Trine Trilogy : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Metro Exodus: proposto a 8,99 euro, con uno sconto del 70%;

Come di consueto, gli sconti per PlayStation 4 e PlayStation 5 resteranno disponibili su PS Store solamente per un periodo di tempo limitato.