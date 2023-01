PS Store, sconto a tutto horror: nuova Offerta della Settimana a sorpresa!

Accanto alla promozione dedicata alla versione PS4 e PS5 di FIFA 23, il catalogo di PlayStation Store propone a sorpresa una ulteriore occasione di risparmio, dedicata a un famoso gioco horror.

Con un'Offerta della Settimana dedicata, il negozio digitale Sony riduce il prezzo di The Quarry, avventura ad alto grado di tensione e dall'impianto cinematografico. Nei panni di nove protagonisti, i giocatori dovranno cercare di superare indenni una notte di terrore, prendendo decisioni potenzialmente fatali. Ad arricchire l'offerta di pensa la possibilità di vivere la storia in compagnia di altri 7 giocatori e una modalità cooperativa. Per tutti i dettagli sull'esperienza, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Quarry.

L'Offerta della Settimana è dedicata all'Edizione Deluxe di The Quarry, proposta con uno sconto del 50%. Anziché al prezzo di listino di 84,99 euro, gli appassionati di horror possono procedere all'acquisto a 42,49 euro. Oltre al gioco completo in versione PlayStation 4 e PlayStation 5, l'edizione include i seguenti contenuti aggiuntivi:

Pacchetto vestiti a tema anni '80 per i personaggi;

Accesso immediato al sistema Riavvolgi morte;

Opzione Fiera degli orrori per la modalità film;

Pacchetto filtri visivi;

Di seguito, trovate il link alla nuova Offerta della Settimana proposta su PlayStation Store:

L'iniziativa promozionale resterà attiva su PlayStation Store sino al prossimo martedì 31 gennaio 2023.