PS Store, svelata la nuova Offerta della Settimana: un grande ritorno su PS4 e PS5

Puntualissimo come ogni mercoledì, il catalogo del PlayStation Store accoglie la nuova Offerta della Settimana, con uno sconto speciale dedicato ai possessori di PS4 e PS5.

Sull'onda dell'inarrestabile successo della serie TV dedicata a The Last of Us, il team di Sony ha deciso di rendere protagonista della promozione proprio la prima avventura di Ellie e Joel. Grazie all'Offerta della Settimana, gli utenti PlayStation che ancora non hanno vissuto in prima persona l'intensa epopea dei due personaggi potranno recuperare The Last of Us a un prezzo scontato.

Su PS4, in particolare, l'iniziativa promozionale è dedicata a The Last of Us: Remastered. Su PS5, la scelta è invece ricaduta sul più ambizioso The Last of Us: Parte I, remake next-gen del capolavoro Naughty Dog. Per maggiori dettagli sul rifacimento, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Last of Us: Parte I.



Di seguito, vi riportiamo invece tutti i dettagli relativi alla nuova Offerta della Settimana:

The Last of Us: Remastered : proposto a 9,99 euro , con uno sconto del 50%;

: proposto , con uno sconto del 50%; The Last of Us: Parte I : proposto a 59,99 euro , con uno sconto del 25%;

: proposto , con uno sconto del 25%; The Last of Us: Parte I - Digital Deluxe Edition: proposto a 69,29 euro, con uno sconto del 23%;

Come di consueto, l'Offerta della Settimana avrà una durata contenuta, con scadenza prevista per il prossimo