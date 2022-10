PS Store, la Top 10 dei giochi più venduti a settembre: FIFA 23 sfida NBA 2K23 e TLOU

Volete scoprire quali sono stati i videogiochi PS4 e PlayStation 5 più venduti a settembre su PS Store? I curatori del PlayStation Blog soddisfano la curiosità dei fan stilando la classifica europea e americana dei titoli più acquistati sul negozio digitale delle console Sony.

Come al solito, i gestori del 'blog istituzionale' del team PlayStation prendono in esame i dati provenienti dai principali mercati videoludici per delineare la classifica dei titoli più acquistati su PS Store in Nord America ed Europa.

La passione per il basket che accomuna gli sportivi ai patiti di videogiochi oltreoceano si concretizza con il primato di NBA 2K23, una vittoria resa ancora più importante dalla grande concorrenza rappresentata da FIFA 23 e The Last of Us Parte 1. La Top10 dei giochi PS5 più venduti in USA e Canada ricalca quasi per intero la classifica nordamericana, eccezion fatta per il primo posto stabilmente occupato da FIFA 23: il nuovo simulatore calcistico di EA (qui trovate la nostra recensione di FIFA 23) obbliga il kolossal di basket targato 2K ad un più che onorevole secondo posto, subito davanti a TLOU Parte 1.

PS5 - Giochi più venduti a settembre in America

NBA 2K23 FIFA 23 The Last of Us Part I Madden NFL 23 Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V Disney Dreamlight Valley Saints Row 5 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

PS5 - Giochi più venduti a settembre in Europa

FIFA 23 NBA 2K23 The Last of Us Part I Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V Disney Dreamlight Valley Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Assassin’s Creed Valhalla F1 22 Saints Row 5

PS4 - Giochi più venduti a settembre in America

NBA 2K23 FIFA 23 Madden NFL 23 Grand Theft Auto V Minecraft Red Dead Redemption 2 Cyberpunk 2077 Dead Island: Definitive Edition EA Sports UFC 4 The Forest

PS4 - Giochi più venduti a settembre in Europa

FIFA 23 NBA 2K23 Grand Theft Auto V Minecraft The Forest Red Dead Redemption 2 Dead Island: Definitive Edition EA Sports UFC 4 The Witcher 3: Wild Hunt F1 22

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sono attualmente attivi su PS4 e PlayStation 5 gli sconti PlayStation Store con le offerte del weekend.