PS Store: sorprese e conferme dalla Top20 dei giochi PS4 e PS5 più scaricati del 2021

Dopo aver confermato la presenza di un Impostore nella Top10 dei giochi più venduti a dicembre su PS Store, i curatori del PlayStation Blog pubblica la classifica europea e nordamericana dei titoli più scaricati nel 2021 dai possessori di PS4 e PlayStation 5.

Al netto della scontata prima posizione di FIFA 22 nella doppia classifica europea delle vendite di videogiochi digitali su PS4 e PS5, la Top20 dei titoli più scaricati sulle piattaforme Sony nel corso dell'anno appena conclusosi fornisce degli interessanti spunti di riflessione.

Scorrendo la doppia graduatoria sulle vendite PS4 e PlayStation 5, è infatti impossibile non acorgersi dell'eccezionale successo ottenuto dai titoli sportivi e dagli sparatutto come NBA 2K 2022, COD Vanguard, Battlefield 2042 e Far Cry 6. Il dominio degli esponenti dei due generi di riferimento del mercato videoludico su piattaforme Sony viene "spezzato" solo dai grandi blockbuster come Marvel's Spider-Man Miles Morales, GTA 5 o Minecraft. Degno di nota è poi il successo commerciale di progetti come Kena Bridge of Spirits, Among Us e il fresco vincitore del GOTY ai TGA 2021 It Takes Two.

Giochi PS5 più venduti nel 2021 su PS Store

Europa

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard FIFA 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Battlefield 2042 Among Us Kena: Bridge of Spirits FAR CRY 6 It Takes Two Assassin’s Creed Valhalla F1 2021 Resident Evil Village NBA 2K22 Ratchet & Clank: Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Diablo II: Resurrected DEATHLOOP Mortal Kombat 11

USA e Canada

NBA 2K22 Call of Duty: Vanguard Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 22 Battlefield 2042 Ratchet & Clank: Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War MLB The Show 21 Resident Evil Village Far Cry 6 Assassin’s Creed Valhalla FIFA 22 Among Us Mortal Kombat 11 NBA 2K21 Next Generation It Takes Two FIFA 21 DEATHLOOP Returnal Kena: Bridge of Spirits

Giochi PS4 più venduti nel 2021 su PS Store

Europa

FIFA 22 Grand Theft Auto V Minecraft FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War The Crew 2 Red Dead Redemption 2 The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition Call of Duty: Vanguard The Forest Fall Guys: Ultimate Knockout Gran Turismo Sport ARK: Survival Evolved Need for Speed Heat NBA 2K21 Gang Beasts TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE eFootball PES 2021 SEASON UPDATE Among Us Assassin’s Creed Valhalla

USA e Canada

Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft NBA 2K22 Call of Duty: Vanguard Madden NFL 22 NBA 2K21 Red Dead Redemption 2 MLB The Show 21 Mortal Kombat 11 Call of Duty: Modern Warfare Marvel’s Spider-Man: Miles Morales FIFA 22 THE FOREST Need for Speed Heat UFC 4 ARK: Survival Evolved Gang Beasts Rust Console Edition NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

Nello speciale del PlayStation Blog sui maggiori successi PS4 e PS5 del 2021 su PS Store vengono elencati anche i titoli più acquistati dai possessori di PlayStation VR e i giochi free-to-play più scaricati: nel primo caso assistiamo al successo commerciale di Beat Saber, Job Simulator e Superhot VR, mentre nel secondo la classifica di Sony certifica il successo di Fortnite, Rocket League e COD Warzone.