PS Store, una valanga di giochi PS4 e PS5 a meno di 15 euro: le nuove offerte

Puntuali come ogni mercoledì, arrivano tanti nuovi sconti su PlayStation Store, con focus sui titoli PS4 e PS5 apprezzati dalla critica. Accanto a questi ultimi, esordisce sul negozio digitale anche una ricca selezione di giochi a meno di 15 euro.

Tra questi ultimi, trovano spazio molti classici, da Prey a Ratchet & Clank, ma anche titoli più recenti che si sono distinti nel panorama Indie. Tra questi ultimi, possiamo ad esempio segnlare Trek to Yomi e Salt and Sacrifice (qui la nostra recensione di Salt and Sacrifice), entrambi usciti nel 2022. Di seguito, segnaliamo alcune delle occasioni di risparmio più interessanti al momento disponibili nel negozio digitale di Sony.

Giochi PS4 e PS5 a meno di 15 euro

Uncharted: The Nathan Drake Collection : scontato del 50%, a 9,99 euro;

: scontato del 50%, a 9,99 euro; Metal Gear Solid V: The Phantom Pain : scontato dell'80%, a 5,99 euro;

: scontato dell'80%, a 5,99 euro; Resident Evil VII: Biohazard : scontato del 60%, a 7,99 euro;

: scontato del 60%, a 7,99 euro; Ratchet & Clank : scontato del 50%, a 9,99 euro;

: scontato del 50%, a 9,99 euro; Salt and Sacrifice : scontato del 50%, a 7,99 euro;

: scontato del 50%, a 7,99 euro; Wolfenstein: The New Order : scontato del 70%, a 5,99 euro;

: scontato del 70%, a 5,99 euro; New Super Lucky's Tale : scontato del 60%, a 11,99 euro;

: scontato del 60%, a 11,99 euro; Oddworld Soulstorm: Enhanced Edition : scontato del 53%, a 14,79 euro;

: scontato del 53%, a 14,79 euro; Celeste : scontato del 55%, a 8,99 euro;

: scontato del 55%, a 8,99 euro; This War of Mine: Final Cut : scontato del 45%, a 10,99 euro;

: scontato del 45%, a 10,99 euro; Prey : scontato del 75%, a 7,49 euro;

: scontato del 75%, a 7,49 euro; Trek to Yomi : scontato del 35%, a 12,99 euro;

: scontato del 35%, a 12,99 euro; Lords of the Fallen : scontato dell'80%, a 3,99 euro;

: scontato dell'80%, a 3,99 euro; Ni no Kuni II: Il destino di un regno: scontato dell'86%, a 9,79 euro;

Le nuove offerte attivate su PlayStation Store resteranno disponibili sino al prossimo 16 febbraio 2023.