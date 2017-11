PS Store: al via i doppi sconti, digital zone e nuova offerta della settimana

A partire da oggi è disponibile una nuova ondata di promozioni sul, con l'arrivo dei doppi sconti e della nuova digital zone a proporre una serie di titoli molto interessanti a prezzo ridotto.si presenta inoltre come la nuova offerta della settimana.

Per quanto riguarda la nuova Offerta della Settimana, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition per PlayStation 4 sarà disponibile al prezzo di 19,99 euro (anziché 59,99 euro, per uno sconto pari al 66%) fino alle 12:59 del 9 novembre.

Per gli utenti PlayStation Plus, invece, i nuovi Doppi Sconti si presentano molto ricchi: tra i titoli proposti in offerta segnaliamo Pro Evolution Soccer 2018 a 35,99 euro (anziché 59,99 euro), No Man's Sky a 12,79 euro (anziché 39,99 euro), Borderlands: The Handsome Collection a 11,99 euro (anziché 59,99 euro), Grand Theft Auto V + prepagata Great White Shark a 34,01 euro (anziché 80,99 euro), Mass Effect Andromeda a 19,99 euro (anziché 39,99 euro), Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX a 29,99 euro (anziché 49,99 euro) e Bioshock: The Collection a 19,99 euro (anziché 49,99 euro).

Infine, tra i giochi in offerta nella nuova Digital Zone segnaliamo Mega Man Legacy Collection a 4,99 euro (anziché 14,99 euro), Ys Origin a 9,99 euro (anziché 19,99 euro), Sparc a 14,99 euro (anziché 29,99 euro) e Axiom Verge a 8,99 euro (anziché 17,99 euro). Per la lista completa degli sconti potete consultare la pagina ufficiale del PlayStation Store.