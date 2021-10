PS Studios dopo Bluepoint e Firesprite: 20% in più di sviluppatori con le acquisizioni

Con l'annuncio di un ultimo trimestre da record per PlayStation, la dirigenza di Sony Interactive Entertainment ha offerto alcuni dettagli sul processo di ampliamento dei PlayStation Studios.

Con l'acquisizione di Housemarque, Bluepoint Games e Firesprite, nel corso dell'ultimo anno fiscale il numero complessivo degli studi di sviluppo First Pary del colosso giapponese è aumentato in maniera rilevante. Al momento, i ranghi del PlayStation Studios possono infatti contare su di un totale di sedici software house al lavoro su giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Grazie ai processi di acquisizione, ovviamente, è aumentata anche la forza lavoro impiegata da Sony Interactive Entertainment, con gli ultimi ingressi che hanno generato un incremento del 20% nel numero di sviluppatori impiegati dai PlayStation Studios. Una crescita notevole, che offre nuove risorse non solo allo sviluppo su console, ma, stando a quanto affermato dal CFO Hiroki Totoki, anche ai porting PC (che proprio di recente hanno potuto contare sull'annuncio della versione PC di God of War) e all'espansione delle IP PlayStation sul mercato mobile.



La dirigenza di Sony Interactive Entertainment ha inoltre confermato che altre acquisizioni potrebbero arrivare nel prossimo futuro, con la compagnia che ha in programma di "continuare a investire in maniera aggressiva nelle proprie possibilità di sviluppo".