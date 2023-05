PS Studios, altri annunci e un porting PC a luglio: parla The Snitch

Non c'è stato tempo di chiudere il sipario sul PlayStation Showcase che già nuove indiscrezioni hanno iniziato a circolare in merito ai piani di casa Sony.

A inaugurare l'ulteriore flusso di rumor è stato il famigerato Tom Henderson, che si è detto certo del fatto che ci siano già altri giochi PS5 pronti da mostrare entro le fila dei PlayStation Studios. A fare eco all'indiscrezione ci ha pensato poi The Snitch.



Il noto insider ha infatti riferito di essere a conoscenza di progetti Sony che non sono stati mostrati durante il PlayStation Showcase. L'utente ha descritto tale circostanza come "notevolmente strana", soprattutto alla luce del fatto che alcune di queste produzioni sarebbero sostanzialmente pronte per la pubblicazione. Nello specifico, The Snitch ha citato un "porting PC AAA in arrivo a luglio". L'insider non ha però voluto svelarne l'identità.

In effetti, a dispetto delle aspettative, molti team interni di Sony hanno saltato l'appuntamento con il PlayStation Showcase, da Bluepoint a Bend Studio, passando per Sucker Punch e Naugty Dog, da tempo al lavoro sul progetto multiplayer di The Last of Us. La speranza è che almeno alcune di questa software house possano palesarsi sul palco dei prossimi eventi estivi, in particolare l'edizione 2023 del Summer Game Fest.