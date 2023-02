Quanto hanno venduto le esclusive PlayStation? Horizon Forbidden West fuori classifica

Sony ha dimostrato un grande entusiasmo per i risultati conseguiti dai PlayStation Studios nel corso del 2022, al punto da premiare gli sviluppatori con uno speciale DualSense celebrativo. Ma quali sono le esclusive PS4 e PS5 più vendute ad oggi?

I nuovi dati condivisi dalla dirigenza dell'azienda premiano senza ombra di dubbio Insomniac Games, il cui talento si è fuso con un'IP dal traino commerciale incredibile. Con Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Remastered e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, la software house ha infatti raggiunto un totale di ben 33 milioni di copie vendute. Un risultato che oscura ogni altra esclusiva dei PlayStation Studios, distaccando il secondo posto in classifica - occupato dal God of War del 2018 - di ben 11 milioni di copie.

Esclusive PS4 e PS5: dati di vendita aggiornati

Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Remastered e Marvel's Spider-Man: Miles Morales: 33 milioni di copie vendute; God of War (2018): 22 milioni di copie vendute; The Last of Us: 20 milioni di copie vendute; Horizon: Zero Dawn: 20 milioni di copie vendute; Uncharted 4: fine di un ladro: 16 milioni di copie vendute; God of War: Ragnarok: 11 milioni di copie vendute; The Last of Us: Parte II: 10 milioni di copie vendute; Ghost of Tsushima e Ghost of Tshusima: Director's Cut: 9,73 milioni di copie vendute; Days Gone: 9 milioni di copie vendute; Detroit: Become Human: 8 milioni di copie vendute; Death Stranding: 5 milioni di copie vendute;

Battaglia testa a testa per il terzo gradino della classifica, che vedea 20 milioni di copie vendute. Fuori dal podio,irrompe sulla scena in sesta posizione, con 11 milioni di copie. Rapportato al recente debutto sul mercato, il dato è però estremamente positivo, al punto che l'opera di Santa Monica si confermanella storia Sony.Da segnalare l', sequel di Horizon: Zero Dawn. La seconda avventura di Aloy non riesce infatti a raggiungere i colleghi, nonostante il recente annuncio del DLC Burning Shores