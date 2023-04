PS Productions, oltre The Last of Us: dieci prodotti in sviluppo e animazione in arrivo!

Dopo la pubblicazione del primo teaser trailer del film di Gran Turismo e il travolgente successo della serie TV dedicata a The Last of Us, i vertici di Sony sono pronti a cimentarsi anche con l'animazione.

Lo ha confermato di recente il responsabile di PlayStation Productions, Asad Qizilbash, nel corso dell'ultima puntata dell'Official PlayStation Podcast. Il responsabile della trasposizione delle IP Sony su nuovi media ha ribadito le grandi ambizioni del programma, che al momento può contare su ben dieci progetti in lavorazione. Tra questi, a quanto pare, non vi sono solamente serie TV e lungometraggi, ma anche prodotti d'animazione. Senza mezzi termini, Asad Qizilbash ha infatti invitato il pubblico ad attendersi "un po' di animazione" all'interno della line-up di PlayStation Productions.



Al momento, purtroppo, nessun dettaglio su quale delle numerose IP dei PlayStation Studios potrebbe essere stata selezionata per divenire una serie o un film animato. Dopo il successo della serie anime dedicata a League of Legends, e in attesa della Stagione 2 di Arcane, il mondo dei videogiochi potrebbe dunque trovarsi la strada spianata nel mondo dell'animazione. Quale serie PlayStation vorreste veder debuttare in questo nuovo formato?



Al momento, lo ricordiamo, in casa Sony è in lavorazione anche una serie TV ispirata a God of War, mentre al cinema si appresta a debuttare Spider-Man: Across the Spider-Verse - Parte 1.