PS Vita abbandonata? Assolutamente no, nuovi giochi continuano a uscire

Sony ha da tempo staccato la spina al progetto PlayStation Vita, la console portatile non è più in produzione in tutti i principali mercati e dunque può essere considerata una piattaforma ormai datata e non più supportata. Ma le cose non stanno esattamente così.

L'ultimo aggiornamento firmware di PS Vita risale alla scorsa estate, i grandi publisher (e la stessa Sony) non stanno pubblicando giochi da anni tuttavia dando una rapida occhiata alla sezione PlayStation Vita sul PS Store ci si rende conto di come nelle ultime settimane siano stati lanciati ben dieci nuovi giochi.

Si tratta chiaramente di produzioni indipendenti vendute a prezzo molto contenuti e nella maggior parte dei casi con supporto Cross-Buy e dunque compatibili anche con PlayStation 4. Qualche nome? Duck Souls +, Mekorama, Merge PS Vita Bundle, Random Heroes Gold Edition, Rush Over, Blind Men e Guard Duty, solamente per citarne alcuni. Certo è difficile immaginare vendite stellari per questi titoli, supportati solamente da brevi campagne marketing online e spinti dal passaparola sui principali social network, tuttavia fa piacere notare come arrivati a metà del 2020 tanti sviluppatori indipendenti siano ancora attivi sulla scena PlayStation Vita.

E voi, utilizzate ancora PS Vita? Qual è l'ultimo gioco che avete acquistato per la console portatile Sony?