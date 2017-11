PS Vita: Sony annuncia dei bundle con memory card da 16GB per il Giappone

ha annunciato l'arrivo del "", un bundle grazie al quale i giocatori giapponesi potranno acquistare in un sol colpo la console portatile died una memory card da 16GB.

Il prodotto sarà messo in commercio nel Paese del Sol Levante a partire dal 22 novembre al prezzo 19.980 yen esentasse (circa 150 euro). Il pacchetto include una PS Vita modello Wi-Fi (serie PCH-2000, colorazione Black o Aqua Blue), la memory card da 16GB e tutti i cavi standard.

In un comunicato stampa, Sony ha sottolineato l'arrivo di alcuni titoli popolari ora disponibili su PS Vita, quali Minecraft e Itadakai Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary, ed ha inoltre messo in risalto l'imminente arrivo di Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory.



Al momento non ci è dato sapere se l'offerta raggiungerà anche il Nord America e l'Europa; restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti da parte di Sony.