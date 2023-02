PS VR 2 non si accende a causa del cavo allentato? Ecco una facile soluzione

In queste prime ore dal suo debutto sul mercato, PlayStation VR 2 ha destato molta preoccupazione ad alcuni utenti che non sono riusciti ad attivare correttamente il nuovo visore per la Realtà Virtuale di Sony.

In molti dei casi segnalati si tratta di un problema dovuto al cavo di alimentazione del visore che, a causa dei movimenti e degli sbalzi del trasporto, si è allentato. Fortunatamente non è nulla di grave, e la situazione può essere risolta molto facilmente.

Il cavo di alimentazione di PS VR 2 passa attraverso l'archetto frontale per collegarsi alla parte anteriore del visore. Tutto ciò che i giocatori devono fare è spingerlo ulteriormente a fondo in modo che il cavo sia assicurato all'interno del suo raccordo. L'utente Reddit cwpdx ha creato appositamente un post per mostrare visivamente dove bisogna guardare e l'esatto punto in cui dovrete andare a spingere il cavo affinché venga correttamente collegato.

Il cavo allentato non è qualcosa di cui i giocatori dovrebbero preoccuparsi una volta che è stato riattaccato saldamente. Il cavo è realizzato per essere staccabile e sostituibile nel caso in cui venga danneggiato o per riporlo più facilmente e non si tratta dunque di un difetto di progettazione.

