PS VR 2 non sarà wireless: Jim Ryan promette un'esperienza VR 'completamente nuova su PS5'

L'ultima intervista a GQ di Jim Ryan è stata davvero ricca di spunti di riflessione. In uno dei tanti temi trattati, il CEO di Sony PlayStation ha ripreso l'annuncio ufficiale di PS VR 2 e sottolineato come l'esperienza in Realtà Virtuale offerta dal visore e dal relativo controller sarà "completamente nuova".

Partendo da quanto svelato da Sony sulle pagine del PS Blog, Ryan sottolinea come "al momento non vogliamo chiamarlo in nessun modo, se PS2 VR 2 o altro. Dico solo che sarà un formato VR completamente nuovo per PS5. Il nostro team considera la Realtà Virtuale come un'opportunità strategica e un grande volano di innovazione. Appena arriverà sul mercato vi accorgerete di due cose, ossia i grandi progressi tecnologici che hanno avuto luogo nella Realtà Virtuale da quando è divenuta di massa e la notevole quantità di lezioni che abbiamo appreso dall'attuale PS VR".

Una delle lezioni citate dal dirigente Sony riguarda la semplificazione delle operazioni da compiere per connettere il visore alla console e giocare con il nuovo controller PS5 per la Realtà Virtuale: "Configurare il nuovo visore sarà molto semplice poiché avverrà con un singolo cavo, ma ne parleremo più avanti. È stata una lezione molto semplice da apprendere e ne vediamo i benefici, ma in questo momento non voglio fornire altri dettagli come le specifiche. I kit di sviluppo stanno per essere distribuiti, cominceremo a parlare di questo e altro nel corso del 2021".