PS VR 2 su PS5: Sony soddisfatta dell'entusiamo mostrato dai fan dopo l'annuncio

Approfittando del nuovo appuntamento con PS VR Spotlight, rubrica che tiene aggiornati i giocatori riguardo ai titoli in dirittura d'arrivo su PlayStation VR, Sony ha espresso tutta la sua soddisfazione per la reazione entusiastica con cui i fan hanno risposto all'annuncio ufficiale di PS VR 2 per PlayStation 5.

All'interno del nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, sfortunatamente, non sono stati condivisi nuovi dettagli sul visore next-gen, ma all'interno del suo articolo, Sony ha voluto dedicare spazio anche ai ringraziamenti per la calorosa accoglienza con cui gli utenti hanno dato il benvenuto a PS VR 2.

"Siamo stati felicissimi dell'entusiasmo che abbiamo ricevuto da parte della community attorno all'annuncio della scorsa settimana del nostro sistema VR di nuova generazione per PS5. In futuro condivideremo nuove informazioni al riguardo".



PlayStation VR 2 è pensato per regalare un'esperienza VR completamente nuova su PS5. L'intento della compagnia è quello di realizzare una periferica in grado di fornire migliorie in termini di prestazioni e interattività. PS VR 2 non sarà wireless, ma verrà distribuito con un singolo cavo che renderà particolarmente semplice la sua installazione. Obiettivo fondamentale di Sony è inoltre confezionare un nuovo controller VR che prenderà in prestito alcune delle feature fondamentali del DualSense di PS5 e che si focalizzerà sull'ergonomia. Nel frattempo, sono stati scovati dei brevetti registrati da Sony che prevedono l'utilizzo bizzarro di banane come controller. Chissà che le insolite indagini tecnologiche dell'azienda nipponica non siano legate proprio alle caratteristiche di PS VR 2.

Raggiungendo il post pubblicato sul PS Blog potete dare una lettura agli approfondimenti dedicati a tutti i nuovi titoli in arrivo su PlayStation VR, tra cui troviamo Doom 3: VR Edition, Song in the Smoke, Fracked, I Expect You to Die 2: The Spy and the Liar, Zenith, e After the Fall.