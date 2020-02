PS VR 2: visore, controller, giochi e design di PS5 in uno splendido video fan made

Dopo aver creato un concept di PS5 con design a torre, i ragazzi del collettivo di VR4Player hanno provato a immaginare l'aspetto e le specifiche di PS VR 2 e dei controller del visore per la Realtà Virtuale che, stando ai piani delineati da Sony, arriverà su PS5 nei mesi successivi al lancio della console nextgen.

Per dare forma allo splendido video che trovate a inizio articolo, gli autori del portale francese hanno tratto ispirazione dal design dell'attuale versione di PlayStation VR e dal brevetto con le possibili novità del controller di PS VR 2 su PS5.

Nei documenti trapelati in rete in queste settimane si fa riferimento a dei sistemi di controllo motion sensing che consentono il rilevamento della posizione e della pressione delle dita, una tecnologia non troppo dissimile da quella implementata in Valve Index e sulla quale l'azienda di Gabe Newell farà affidamento per dare forma al kolossal in realtà virtuale Half-Life Alyx.

Le soluzioni ingegneristiche ipotizzate dai ragazzi di VR4Player comprendono anche le funzionalità meccaniche di PS VR 2, dal sistema utilizzato per inforcare il visore e garantirne la massima ergonomia alle opzioni offerte all'utente finale nel regolare la distanza della doppia lente focale. Nel filmato trova persino spazio un nuovo concept fan made del dispositivo che dovrebbe essere impiegato per collegare il visore alla console e un'anteprima del design di PlayStation 5. A tal proposito, vi ricordiamo che su queste pagine abbiamo discusso in video se la Realtà Virtuale è il futuro dell'industria dell'intrattenimento digitale.