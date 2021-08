PS VR, grandi sconti per la Realtà Virutale: giochi in saldo su PlayStation Store

Con molti giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 15 euro su PlayStation Store, il negozio digitale di casa Sony accoglie una ulteriore iniziativa promozionale.

Su PS Store è infatti stata attivata una serie di saldi dedicata esclusivamente a giochi PlayStation VR, con titoli pensati per la Realtà Virtuale proposti con sconti sino al 60%. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti al momento attive sullo store Sony:

Astro Bot: Rescue Mission : proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%; Marvel's Iron Man VR : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Borderlands 2 VR : proposto a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 24,99 euro, con uno sconto del 50%; L.A. Noir: The VR Case Files : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%; Blood & Truth : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Farpoint : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; DOOM 3: VR Edition : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Ghost Giant : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 60%; Winds & Leaves : proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 20%;

: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 20%; Everybody's Golf VR : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%; Paper Beast: proposto a 11,99 euro, con uno sconto del 60%;

Come di consueto, le promozioni resteranno attive solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza degli sconti sui titoli PlayStation VR fissata per il prossimo giovedì 9 settembre. Nel frattempo, continua l'attesa per scoprire nuovi dettagli su PlayStation VR 2.