PS VR di PlayStation 4 sarà compatibile con PS5, conferma Mark Cerny

Nel corso dell'intervista concessa a Wired per ribadire che PS5 non uscirà nel 2019, Mark Cerny di Sony ha confermato le voci di corridoio riguardanti la compatibilità dell'attuale visore per la realtà virtuale di PS4 con la console next-gen del colosso videoludico giapponese.

"Non entrerò nel dettaglio delle nostre strategie per la realtà virtuale", ha esordito Cerny aggiungendo però che "la VR è molto importante per noi e l'attuale sistema PS VR sarà compatibile con la nuova console".

Discutendo sempre di PlayStation 5, il designer e programmatore di Sony ha approfondito l'argomento dichiarando che "la nostra console next-gen continuerà ad accettare supporti fisici, non sarà una macchina esclusivamente digitale. E poichè si basa in parte sull'architettura di PlayStation 4, sarà anche retrocompatibile con i giochi della console attuale".

Maggiori informazioni su PS5 e sui progetti collegati alla console next-gen di Sony verranno rivelati da Cerny e dagli altri dirigenti della casa nipponica nel corso dei prossimi mesi. E voi, cosa ne pensate della conferma del supporto all'attuale visore PS VR per PS5? Utilizzate pure la bianca lavagna dei commenti per condividere il vostro parere al riguardo.