PS VR: Sony ha depositato due brevetti per un nuovo controller di movimento

Due brevetti depositati dasuggerirebbero l'arrivo di un nuovo controller di movimento dedicato ache includerebbe una serie di caratteristiche inedite non presenti nel, l'attuale periferica per il visore di Sony.

Come ci mostrano le due immagini, questo nuovo motion controller presenta una silhouette differente rispetto al Move, che a primo impatto sembra più solida ed ergonomica. Sulla facciata uno stick analogico centrale è affiancato da diversi tasti, mentre nella parte posteriore troviamo un grilletto. Infine, i progetti rivelano un sistema di finger tracking simile a quello dei controller Knuckles di Valve. Per il momento non abbiamo maggiori informazioni sulla questione, non sappiamo dunque se in futuro sarà effettivamente questo il controller da affiancare a Playstation VR o meno.

