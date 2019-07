PS VR: Sony ha provato a brevettare un 'robot da compagnia' per la realtà virtuale!

Nonostante il fatto che stiamo per raccontarvi sia accaduto a fine 2017, Siliconera ha scoperto solo ora che i progettisti di Sony, in un impeto di creatività, hanno provato a depositare il brevetto di un inquietante robot da compagnia studiato per rendere più immersiva l'esperienza di gioco con PS VR.

A dispetto della decisione degli organi governativi statunitensi preposti alla certificazione dei brevetti di non accogliere la domanda di Sony, l'idea alla base di questo progetto sembrava piuttosto semplice, quasi banale.

Come possiamo intuire osservando i diagrammi e le immagini esplicative a corredo della domanda, infatti, il robot in questione sarebbe servito semplicemente come un "supporto tattile" all'esperienza vissuta nei videogiochi in realtà virtuale, spostandosi autonomamente all'interno della stanza per seguire i movimenti del giocatore e interagire con esso in funzione del tipo di titolo VR. Volendo ipotizzare i suoi possibili impieghi in ambito ludico, pensiamo ad esempio al feedback tattile offerto dal robot cogliendoci di sorpresa alle spalle in un survival horror VR in prima persona per emettere suoni inquietanti e "toccarci" durante una sessione di gioco.

Nelle varianti più evolute, questo robot sarebbe stato persino equipaggiato con delle manine prensili che avrebbero contribuito ad aumentarne la capacità di interazione con l'ambiente circostante e, naturalmente, con lo stesso utente: peccato solo per il pericolo causato dal fatto, non trascurabile, che il robot in questione si sarebbe mosso liberamente nella propria stanza mentre il giocatore avrebbe indossato il visore, con tutte le conseguenze in termini di sicurezza che potete facilmente immaginare.

Scongiurato (per il momento) il pericolo di essere invasi da mostriciattoli cibernetici, sapevate che Sony ha depositato di recente un altro brevetto di PS VR 2 che suggerisce come il visore VR di PS5 possa essere totalmente wireless e costare 250 dollari?