PS VR2, buone notizie dopo PS5: il visore di Sony sarà facilmente reperibile nei negozi

Si pensava che questa non fosse una buona annata per la realtà aumentata secondo Sony, eppure PlayStation VR2 potrebbe superare le vendire PS VR in poco meno di due anni. La notizia ha generato numerose controversie, soprattutto in seguito alle fonti di Bloomberg che, negli scorsi mesi, davano per "fallimentare" il nuovo VR di PlayStation.

L'insuccesso di Sony, secondo la sopracitata redazione nota nel panorama mondiale, sarebbe stato accompagnato da una riduzione delle previsioni di lancio per PS VR2, tagliando di 1 milione di unità le spedizioni previste per il primo trimestre dell'anno. Eppure, Sony ha annunciato che PS VR2 sarà presto disponibile presso tutti i rivenditori locali.

Ciò consentirà a tutti i possessori di una PlayStation 5 di accedere con più facilità all'acquisto del visore targato Sony uscito proprio nei primi mesi del 2023. Proprio questa notizia, quindi, va in qualche modo a far tacere quelle che sono state le informazioni riportate ad inizio mese dall'analista finanziario Ming-Chi Kuo. Egli, infatti, sosteneva che ci fosse stato un taglio alla produzione di PS VR2 del 20% per le vendite troppo basse.

Dopo l'iniziale smentita dei dati riportati nelle ultime settimane, arriva quindi la contro-risposta di Sony con l'aumento di scorte di PlayStation VR2 per i venditori locali, che pone la parola "fine" ai sopracitati report rendendo più reperibile il visore dal costo di 599,99 euro che ha venduto meno di 300.000 unità nelle prime sei settimane di disponibilità e che l'hanno reso uno dei visori cablati più redditizi del panorama videoludico.