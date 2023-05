PS VR2, cercate qualcosa di nuovo? Frecce e calcio nel gioco in arrivo il 25 maggio

La community internazionale è interessata, nel bene e nel male, a quanto offerto da Sony Interactive Entertainment con il nuovo visore per la VR: ci si continua a chiedere se PlayStation VR2 stia vendendo bene o meno, anche se per Jim Ryan è ancora troppo presto per parlarne. Eppure, il parco titoli del visore è in continua espansione.

Come riportato in via ufficiale dallo stesso PlayStation Blog, sappiamo che il 25 maggio sarà un momento speciale per tutti i possessori di PS VR2: calcio e frecce si incontreranno in un nuovo titolo ideato per la neonata periferica per il gaming in realtà aumentata. Se siete alla ricerca di un'avventura inedita in cui immergervi interamente con il visore ideato per perfezionare l'esperienza videoludica della next-gen secondo Sony, manca ormai poco tempo.

Il 25 maggio uscirà Nock, un gioco in cui i ragazzi di Normal hanno deciso di unire l'esperienza calcistica con arco e frecce. Nock arriverà anche su Steam e potrà essere giocato dai possessori di Meta Quest 2; eppure, come riportato da Sony in un comunicato ufficiale sulle pagine del proprio Blog, sappiamo che gli utenti potranno fruire di un'esperienza digitale grazie a PS VR2. Il titolo girerà a 90 Hz al massimo delle prestazioni tecniche e visive, complice l'implementazione di tutte le feature esclusive delle tecnologie next-gen di PS VR 2 e PS5.

"Grazie alla potenza della PS5, siamo in grado di creare una seconda telecamera. Con una varietà di opzioni di telecamere diverse, questa funzione è perfetta per lo streaming o per fare s' che amici e parenti guardino il vostro dominio sul campo". Nock si prospetta quindi essere una nuova IP alquanto interessante per i possessori di un VR2 o di Meta Quest 2. Purtroppo, però, per beneficiare delle funzionalità del PS VR2 per giocare su PC a Nock e non solo bisognerà attendere. La possibilità di usare il nuovo visore PlayStation su PC rimane ancora un desiderio remoto per gli utenti: lo sviluppo dei driver per PC di PlayStation VR2 è stato interrotto per i troppi messaggi d'odio.